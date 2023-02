MN - Raimondi su De Ketelaere: "Col Tottenham incoraggiato subito. C'è un percorso di crescita studiato"

MilanNews.it

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) e si è così espresso su De Ketelaere: "La reazione al gol sbagliato è stata di incoraggiamento immediato: il succo è di non deprimersi, di non farsi travolgere dalla delusione per il gol sbagliato. Io credo che ormai ci sia un percorso di crescita studiato: lui ha tutto il tempo, con spezzoni, staffette e qualche partita da titolare, di adattarsi e anche lui ne ha preso consapevolezza".