MN - Raimondi su Thiaw: "Perché non è stato provato prima?!"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) e si è così espresso su Thiaw: "Grande rispetto e grande fiducia per Thiaw, ma perché ci si è messo così tanto per dargli fiducia? Mi sembra abbia capacità fisiche e tecniche, dà sicurezza; nelle difficoltà della stagione perché non provarlo prima? Il rammarico è quello. È una risorsa e credo che avrà sempre più spazio".