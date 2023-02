MN - Raimondi su Tonali: "La richiesta di Pioli è quella di stare davanti alla difesa"

MilanNews.it

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) e si è così espresso su Tonali: "Tonali sta cambiando il modo di giocare: la richiesta di Pioli - ieri glielo ha detto spesso - è quella di stare davanti alla difesa. La sua vocazione è quella di sganciarsi, di inserirsi da dietro, ma con questo nuovo modulo lui ha compiti molto più difensivi. E ieri ha fatto questo, era una barriera in più: me lo attendo più mediano, meno incursore".