MN - Raimondi sulla formazione contro il Monza: "Mi aspetto Thiaw inamovibile e lo stesso attacco"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) e si è così espresso sulla formazione col Monza: "Mi aspetto Thiaw inamovibile. Tomori e Bennacer me li potrei aspettare, ma non forzeranno il rientro. Brahim è in stato di grazia: l'attacco, secondo me, non sarà cambiato a Monza, anche perché la gara con l'Atalanta è una settimana dopo. Vediamo anche per Calabria se tornerà titolare a destra".