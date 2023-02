MN - Raimondi sulle chances qualificazione del Milan: "Con un consolidamento in Serie A e i recuperi..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'intervista integrale) e si è così espresso sulle chance di qualificazione ai quarti di Champions del Milan: "Dipenderà dallo stato di forma all'8 marzo delle due squadre. Visto che il Milan non può più puntare allo Scudetto, se ci dovesse essere un consolidamento del piazzamento in Champions e i recuperi di giocatori come Florenzi, Maignan, Bennacer e Tomori, potrà eventualmente preparare la sfida di Londra al meglio".