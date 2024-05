MN - Ramaccioni: "L'addio di Ibrahimovic ha lasciato un vuoto importante. Vedremo come sarà da dirigente"

Stefano Pioli chiude il suo ciclo al Milan dopo 5 anni ed è il sesto allenatore per presenze con i rossoneri, dopo mostri sacri come Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani, Fabio Capello e Nils Liedholm. Ai microfoni di MilanNews.it uno storico dirigente come Silvano Ramaccioni, che ha vissuto l'epopea del grande Milan con alcuni dei tecnici sopracitati, ci dice la sua:

Lei ha vissuto in prima persona lunghi cicli come quelli di Sacchi, Capello e Ancelotti. Quanto è difficile restare in sella sulla panchina del Milan per così tanto tempo?

"Guardi, esprimersi in una città come Milano e in uno stadio come San Siro è difficilissimo. Ma questo è un discorso che vale anche per i calciatori, perché poi puoi anche essere bravo altrove ma devi avere la personalità per essere bravo anche al Milan. In questo è importante la presenza dei leader e infatti l'addio di Ibrahimovic ha lasciato un vuoto importante. Vedremo come sarà da dirigente".