MN - Ramaccioni: "Per me è più una colpa della società se si decide di non confermare Pioli"

vedi letture

Stefano Pioli chiude il suo ciclo al Milan dopo 5 anni ed è il sesto allenatore per presenze con i rossoneri, dopo mostri sacri come Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani, Fabio Capello e Nils Liedholm. Ai microfoni di MilanNews.it uno storico dirigente come Silvano Ramaccioni, che ha vissuto l'epopea del grande Milan con alcuni dei tecnici sopracitati, ci dice la sua:

In definitiva Pioli ha fatto anche di più di quel che ci si poteva aspettare

"Secondo me sì. Poi se decidono di non confermarlo perché ritengono che si debba cambiare qualcosa per me è più una colpa della società".