MN - Ramaccioni sul sostituto di Pioli: "Evidentemente vogliono uno yesman"

vedi letture

Stefano Pioli chiude il suo ciclo al Milan dopo 5 anni ed è il sesto allenatore per presenze con i rossoneri, dopo mostri sacri come Nereo Rocco, Carlo Ancelotti, Gipo Viani, Fabio Capello e Nils Liedholm. Ai microfoni di MilanNews.it uno storico dirigente come Silvano Ramaccioni, che ha vissuto l'epopea del grande Milan con alcuni dei tecnici sopracitati, ci dice la sua:

Per il sostituto di Pioli sono state scartate le idee Conte e De Zerbi. E Fonseca è in pole position

"Evidentemente vogliono uno yesman. Si vede che i nuovi dirigenti sono convinti di conoscere il calcio. Ma gli americani credono anche che il pallone sia ovale e non rotondo...".