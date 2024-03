MN - Ravezzani: "A oggi la rosa del Milan non è da scudetto. Non è a livello di quella dell'Inter o del Napoli"

vedi letture

Il Milan chiude il ciclo di partite fino alla pausa nazionali con cinque vittorie di fila e un +3 sulla Juventus terza in classifica. E ancora in corsa in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Milannews, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci dice la sua sullo stato dei rossoneri, non solo sulla partita di Verona ma anche sulle questioni extra-campo:

Eppure ormai la qualificazione Champions è a portata di mano

"Le attese vanno proporzionate al valore della squadra. Quando Scaroni dice che l'obiettivo è arrivare nelle prime 4 non è una cosa così sbagliata. Il Milan sta vivendo un processo di crescita costante che dipende anche dalla decrescita delle altre che hanno speso di più. Quindi è possibile che la Juve che sta diminuendo le spese decresca, così come le sta diminuendo anche se in modo un po' più contraddittorio l'Inter. Questo permetterà al Milan di guadagnare posizioni. Ma a oggi la rosa del Milan non è da scudetto, non è al livello di quella dell'Inter e nemmeno a quella del Napoli. Se finisce secondo e arriva in finale di Europa League secondo me può ritenersi soddisfatto".