MN - Ravezzani: "Basta con le operazioni a basso costo o a parametro zero. Il Milan ha bisogno di un attaccante goleador"

MilanNews.it

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sul prossimo calciomercato del Milan: “Fossi in Maldini e Massara penserei seriamente a ricostruire l’attacco. Ibra ha finito, Giroud sta per finire, Origi è una scommessa persa e Rebic è calato in maniera preoccupante. È vero, non ci sono tanti Osimhen in giro. Però puoi investire 40 milioni su un attaccante da venti gol a stagione. Basta con le operazioni a basso costo o a parametro zero. Il Milan ha bisogno di un attaccante goleador da cui ripartire”.