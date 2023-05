MN - Ravezzani: "Chi sono i titolari del centrocampo del Milan? La colpa di Pioli è stata forse aver cambiato troppo..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla conferma di Pioli: “Non è che cambiando l’allenatore, magicamente il Milan vince tutte le competizioni. Pioli è garante di un progetto tecnico, di cui sposo a pieno le parole di Maldini”.

Sostieni che Pioli non meriti l’esonero. Ha tuttavia colpe sull’epilogo della stagione rossonera?

“Stagione, precisiamo, non ancora finita. La colpa di Pioli è stata forse aver cambiato troppo. Per esempio, a centrocampo. Non si è capito, in questa stagione, quali fossero realmente i titolari del centrocampo del Milan. Una spina dorsale la devi possedere”.