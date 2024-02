MN - Ravezzani: "Contro il Frosinone mi aspetto una partita di dominio"

vedi letture

Il Milan oggi pomeriggio, alle ore 18, sarà impegnato in casa del Frosinone per la giornata numero 23 del campionato di Serie A. Questo sarà il primo turno che si gioca dopo la fine del mercato invernale, con i rossoneri che sono stati meno protagonisti di quanto forse ci si aspettava. Diverse cessioni, specie di giovani in prestito, il rientro di Gabbia e l'acquisto di Terracciano. La redazione di MilanNews.it ha parlato di questo e altri temi con Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Le parole di Ravezzani su quanto si aspetta dalla sfida tra Frosinone e Milan di questo pomeriggio: "Una partita di netto dominio da parte del Milan, a livello fisico e atletico. Il Frosinone è una squadra che ti lascia giocare. Il fattore positivo dei rossoneri in questa stagione è proprio il fatto che, tendenzialmente, hanno vinto quasi tutte le partite contro le squadre medio-piccole rispetto al passato”.