MN - Ravezzani: "Credo sia il più bel Milan dell'anno, peccato che sia arrivato un po' tardi"

Il Milan chiude il ciclo di partite fino alla pausa nazionali con cinque vittorie di fila e un +3 sulla Juventus terza in classifica. E ancora in corsa in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Milannews, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci dice la sua sullo stato dei rossoneri, non solo sulla partita di Verona ma anche sulle questioni extra-campo:

Il Milan ci presenta alla pausa delle nazionali con cinque vittorie consecutive. Non era mai successo in questa stagione

"Credo che sia il più bel Milan dell'anno, peccato sia arrivato un po' tardi per il campionato ma tutto sommato era anche abbastanza prevedibile. La squadra in estate era stata rivoluzionata e sono d'accordo con Stefano Pioli quando diceva di non aspettarsi di partire così bene per poi precipitare a novembre. Sono i normali assestamenti di qualsiasi squadra".