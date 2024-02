MN - Ravezzani: "Milan squadra da terzo posto. Eliminazione dalla Coppa non è stata il massimo"

Il Milan oggi pomeriggio, alle ore 18, sarà impegnato in casa del Frosinone per la giornata numero 23 del campionato di Serie A. Questo sarà il primo turno che si gioca dopo la fine del mercato invernale, con i rossoneri che sono stati meno protagonisti di quanto forse ci si aspettava. Diverse cessioni, specie di giovani in prestito, il rientro di Gabbia e l'acquisto di Terracciano. La redazione di MilanNews.it ha parlato di questo e altri temi con Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Le parole di Ravezzani sul rendimento della rosa di Stefano Pioli: "Credo sia normale. Nelle ultime tre stagioni, il Milan ha cambiato pelle più e più volte. Tanti giocatori nuovi, varie e molteplici situazioni diverse. I rossoneri sono partiti forte, forse contro ogni aspettativa pure loro medesima. È una squadra, realisticamente, da terzo posto. Logico è che le aspettative del tifoso del Diavolo siano sempre di alto livello. La vittoria di un trofeo, come per esempio la Coppa Italia, avrebbe potuto giovare. L’eliminazione così precoce non è stato il massimo…"