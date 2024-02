MN - Ravezzani: "Notizia di Conte al Milan? Pienamente fondata"

vedi letture

Il Milan oggi pomeriggio, alle ore 18, sarà impegnato in casa del Frosinone per la giornata numero 23 del campionato di Serie A. Questo sarà il primo turno che si gioca dopo la fine del mercato invernale, con i rossoneri che sono stati meno protagonisti di quanto forse ci si aspettava. Diverse cessioni, specie di giovani in prestito, il rientro di Gabbia e l'acquisto di Terracciano. La redazione di MilanNews.it ha parlato di questo e altri temi con Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Le sue parole sulle voci che Antonio Conte possa essere allenatore del Milan nella prossima stagione: “La notizia giunge da Torino, quindi pieno territorio di Conte. Penso che sia pienamente fondata. Detto ciò, le aspettative di mercato che ha sempre nutrito storicamente il tecnico salentino non collimano in alcun modo con la policy e le strategie finanziarie applicate dal Milan con Elliott prima e con Red Bird ora. È altresì veritiero che magari, dopo l’ultima deludente esperienza negativa in Inghilterra, Conte potrebbe aver ridimensionato le sue pretese. Attendiamo eventuali nuovi segnali di sviluppo della situazione nei prossimi mesi, al fine di poter capire qualcosa in più”.