MN - Ravezzani premia il mercato del Milan: "Pulisic e Loftus-Cheek investimenti azzeccati"

Il Milan chiude il ciclo di partite fino alla pausa nazionali con cinque vittorie di fila e un +3 sulla Juventus terza in classifica. E ancora in corsa in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Milannews, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci dice la sua sullo stato dei rossoneri, non solo sulla partita di Verona ma anche sulle questioni extra-campo:

Pulisic intanto ha pienamente atteso le aspettative, battendo a marzo il suo record personale di reti

"A me è sempre piaciuto moltissimo. Ciò che mi lasciava perplesso, vedendo il suo percorso, era la discontinuità. Negli anni ci sono stati momenti in cui per infortuni o scadimenti di forma ha fatto male. Ma nel complesso tra lui e Loftus-Cheek l'investimento si è rivelato azzeccato: due operazioni che potevano sembrare rischiose perché erano due panchinari di un Chelsea che andava male. Ma alla prova dei fatti due operazioni lungimiranti".