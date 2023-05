MN - Ravezzani: "Se il Milan va in Champions con l’eliminazione della Juve, non sarebbe un risultato notevole"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sullo Scudetto non vinto dal Milan: “No, rivincerlo no, era oggettivamente impossibile. Mi ritrovo nelle parole di Maldini: la dimensione del Milan attuale è tra le prime tre in campionato. Qualora il Milan arrivasse in Champions per via dell’eliminazione della Juve, non sarebbe un risultato notevole. Ecco”.