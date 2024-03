MN - Ravezzani sul futuro Pioli: "Cambiarlo deve portare a un'analisi. Io non credo che la squadra sia stata penalizzata da lui"

Il Milan chiude il ciclo di partite fino alla pausa nazionali con cinque vittorie di fila e un +3 sulla Juventus terza in classifica. E ancora in corsa in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Milannews, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci dice la sua sullo stato dei rossoneri, non solo sulla partita di Verona ma anche sulle questioni extra-campo:

Il destino di Pioli è segnato a prescindere da come finirà?

"La domanda che faccio è: il Milan con un altro tecnico sarebbe primo? Io non credo. Certo, c'è sicuramente qualcuno più bravo di Pioli ma il punto è se riesci ad averlo. Se prendi Conte va bene, è sicuramente più bravo. Se prendi Thiago Motta potrebbe essere un investimento in prospettiva, un rischio che corri. Le altre alternative non sono meglio di Pioli. Cambiarlo deve portare a un'analisi: davvero questa squadra è così forte ed è stata penalizzata dall'allenatore? Io non credo. Davanti Giroud ha l'età che ha, non è tipo Lautaro Martinez oppure Osimhen, che comunque quest'anno ha giocato poco e male e il Napoli infatti è imploso. Il Milan, questo Milan, non ha il centravanti che ti risolve da solo la partita".

Dopo 29 giornate i punti sono gli stessi dell'anno dello scudetto. Eppure la popolarità di Stefano Pioli non è propriamente la stessa di due anni fa

"Lo vedo anche nelle nostre trasmissioni, non ne possono più di lui e la cosa mi stupisce. Del resto quando un tecnico arriva al quarto anno attira a sé dei fastidi".