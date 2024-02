MN - Ravezzani sul mercato rossonero: "Insufficiente. Pioli aveva chiesto esplicitamente..:"

Il Milan oggi pomeriggio, alle ore 18, sarà impegnato in casa del Frosinone per la giornata numero 23 del campionato di Serie A. Questo sarà il primo turno che si gioca dopo la fine del mercato invernale, con i rossoneri che sono stati meno protagonisti di quanto forse ci si aspettava. Diverse cessioni, specie di giovani in prestito, il rientro di Gabbia e l'acquisto di Terracciano. La redazione di MilanNews.it ha parlato di questo e altri temi con Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Il giudizio di Ravezzani sul mercato del Milan: "Insufficiente. Ma non perché lo affermi io, bensì per il fatto che Pioli aveva chiesto esplicitamente un difensore e un centrocampista. Non mi risulta siano arrivati, eccetto Gabbia - il cui arrivo è stato però compensato dalla cessione di Pellegrino. Non è inoltre stato sostituto Krunic, proprio a centrocampo. Terracciano? Sin qui, non ha ancora dimostrato di essere “pronto”. Vedremo e valuteremo strada facendo”: