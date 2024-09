MN - Ravezzani: "Theo e Leao andavano ceduti. Non possono dare più di quel che han dato finora"

Inizia come peggio non poteva il primo ciclo di partite del Milan, prima della pausa nazionali. Tra risultati deficitari, giocatori che polemizzano in mondovisione e dirigenti in vacanza. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. In esclusiva per MilanNews.it

Come valuta il mercato del Milan?

Il mercato in sé è anche ragionevole. Ti serviva un centrocampista di un certo tipo e hai preso Fofana. Davanti Morata ti dà qualità ed esperienza. Pavlovic è il gigante che serviva. L'errore, vedendo queste prime partite, è Emerson Royal che è un giocatore che non mi sembra assolutamente all'altezza ed è stato pagato 15 milioni: non capisco cosa abbiano visto in lui. Ma nell'insieme capita di sbagliare un acquisto. Il vero errore è stato non valutare che un paio di giocatori erano arrivati a fine corsa al Milan".

Il riferimento immagino sia sempre a Theo e Leao

"Nessuno dei due può dare più di quel che han dato finora. Anzi, penso che può solo andar peggio. Bisognava cederli".

L'obiezione può essere quella che non sono arrivate offerte adeguate

"Serviva dare loro dei segnali e magari venderli per una cifra forse non eccessiva, ma liberarsi di due giocatori che possono diventare un problema. Io non ho mai visto due elementi, tra i più importanti di una squadra, starsene dall'altra parte del campo durante il cooling break mentre i compagni di squadra prendono le indicazioni dall'allenatore".

Fonseca non è stato accolto propriamente tra i salti di gioia dei tifosi. Ma forse anche qualche giocatore non sembra propriamente entusiasta

"La sensazione che ho dall'esterno è che l'assunto secondo il quale il Milan non vinceva per colpa dell'allenatore fosse sbagliata. Il Milan, malgrado le sue difficoltà, non vince perché ha problemi con alcuni giocatori. E cambiare l'allenatore, mettendone uno debole come figura e storia, ha paradossalmente ingigantito il problema. E lo si vede dall'approccio non adeguato di questi giocatori".