MN - Ravezzani: "Theo sta facendo il Theo, Leao è un giocatore più primaverile che invernale"

Il Milan chiude il ciclo di partite fino alla pausa nazionali con cinque vittorie di fila e un +3 sulla Juventus terza in classifica. E ancora in corsa in Europa League. Intervenuto ai microfoni di Milannews, il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ci dice la sua sullo stato dei rossoneri, non solo sulla partita di Verona ma anche sulle questioni extra-campo:

I giocatori più importanti stano vivendo il miglior momento, come Theo Hernandez

"Theo sta facendo il Theo, Leao è un giocatore più primaverile che invernale. E poi si vede il gioco. Perché non era possibile che il Milan che giocava così bene un anno fa giocasse così male tra novembre e gennaio. Non era una questione tattica ma di stato di forma dei giocatori".