MN - Regis: "Negli Stati Uniti tutti conoscono il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato David Regis, ex difensore della nazionale americana con cui ha partecipato ai mondiali del 1998 e 2002. In carriera ha vestito le maglie di Lens, Strasburgo, Metz, Karlsruher SC, Troyes e Valenciennes.

Dal punto di vista commerciale Pulisic poi sarà una miniera fondamentale per far crescere il Milan americano di Cardinale negli Stati Uniti. Marketing, turismo, introiti televisivi, vendita della magliette... Pulisic è l'americanizzazione carne e ossa in campo. Dietro il suo acquisto c'è anche tutto questo?

"Sicuramente sarà stata anche una questione di business ma io non credo che il Milan ne abbia bisogno. In America, così come in ogni paese, tutti conoscono il club rossonero. Magari il presidente Cardinale la penserà diversamente e per lui Pulisic è anche uno strumento per ottenere pubblicità. Non ci sono dubbi però che ora grazie al suo arrivo la ESPN trasmetterà più partite del Milan."