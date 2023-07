MN - Regis: "Pulisic non è né Messi né Kakà. Avrà bisogno della squadra"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato David Regis, ex difensore della nazionale americana con cui ha partecipato ai mondiali del 1998 e 2002. In carriera ha vestito le maglie di Lens, Strasburgo, Metz, Karlsruher SC, Troyes e Valenciennes.

I tifosi del Milan sono curiosi di sapere se Pulisic è uno che fa la differenza da solo, ovvero uno che può caricarsi sulle spalle la squadra e trascinarla alla vittoria?

"Secondo me no. Il Milan ha bisogno di lui così come lui però avrà bisogno della squadra. Il massimo per lui sarebbe di avere in squadra uno o due compagni che parlano la sua stessa lingua calcisticamente. In quel caso potrebbe far male. Occhio però perché Pulisic non è né Messi né Kakà che facevano la differenza da soli."