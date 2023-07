MN - Regis: "Sono convinto che sentiremo parlare molto di Pulisic l'anno prossimo"

MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato David Regis, ex difensore della nazionale americana con cui ha partecipato ai mondiali del 1998 e 2002. In carriera ha vestito le maglie di Lens, Strasburgo, Metz, Karlsruher SC, Troyes e Valenciennes.

Pulisic viene da una stagione deludente con la maglia del Chelsea a livello individuale e di squadra. Bisognerà recuperarlo dal punto di vista psicologico?

"Non credo perché Pulisic è un giocatore intelligente, ha tanta fame e vorrà dimostrare quello che vale. Poi se vuoi essere un top player devi sempre metterti in discussione. Il gioco del Chelsea non era adatto a lui, poi tanti giocatori hanno fallito lì lo scorso anno. A volte però una stagione "in bianco" è la miglior cosa che può capitarti in una carriera così da poter resettare tutto. Io sono convinto che sentiremo parlare molto di Pulisic l'anno prossimo. Bilancio negativo al Chelsea? Per niente, poi lui era nel gruppo che vinse la Champions League. Tante persone vorrebbero avere il suo CV... (ride n.d.r)."