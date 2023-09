MN - Reijnders titolare in nazionale? Paal: "Può diventarlo, negli Oranje come nel Milan c'è tanta concorrenza, ma lui è un ottimo giocatore"

vedi letture

"Tijjani Reijnders? Ci ho giocato contro, è forte", ha raccontato Kenneth Paal in esclusiva alla redazione di Milannews.it. Il terzino sinistro del Queens Park Rangers, che milita attualmente nella Championship inglese, in passato ha giocato nel PSV Eindhoven e nel PEC Zwolle, l'ex squadra del centrocampista rossonero.

Ha finalmente debuttato in nazionale contro la Grecia l'8 settembre scorso. Potrà anche diventare un titolare degli Oranje secondo te?

"Penso di sì perché ha un grande potenziale. Al Milan così come in nazionale c'è tanta concorrenza a centrocampo ma lui è un ottimo giocatore. Vediamo quello che riuscirà a fare in futuro".