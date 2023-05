MN - Repice: "C'è un aspetto del Milan che mi ha colpito negativamente..."

MilanNews.it

Francesco Repice, giornalista e radiocronista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MIlanNews.it.

In cosa è mancato il Milan rispetto all’Inter?

“L’Inter stava meglio del Milan, lo dicevamo nei giorni scorsi. Poi c’è un aspetto che mi ha colpito negativamente…”.

Ossia?

“Il Milan ha tirato in porta soltanto due volte in 90’. Una con Messias e una con Tonali. Troppo poco per una squadra di Pioli. Sono rimasto colpito…”.