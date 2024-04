MN - Repice: "Florenzi non ha esagerato su Leao: è semplicemente meraviglioso"

vedi letture

Tappa di avvicinamento a Milan-Roma, ne parliamo con Francesco Repice, voce di punta di "Tutto il calcio minuto per minuto". In esclusiva per MilanNews.it.

Leao è uno dei giocatori più attesi in questa doppia sfida. Florenzi l'ha definito, forse esagerando, come un mix fra Neymar e Mbappé

"Florenzi non ha esagerato. Sono compagni di squadra e lo vede anche in allenamento, sa di cosa parla e tendo a pensare che ne sappia più di noi. Credo che Leao sia un giocatore semplicemente meraviglioso che sposti gli equilibri, che salta l'uomo con una velocità differente. Arrigo Sacchi dice che il campione deve mettersi al servizio del collettivo, ma secondo me è il contrario: perché il campione ti fa vincere le partite".

C'è un favorito?

"Non sono capace di vedere prima le cose in questo senso e il pallone per quanto tu cerchi di programmarlo è una variabile impazzita. Se la Roma sarà cattiva sulla trequarti sarà molto complicata da affrontare, così come il Milan nell'uno contro uno è difficile da arginare".