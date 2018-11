MN - Repice: "Il 442 può essere la carta vincente di Gattuso per il campionato"

Francesco Repice, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha commentato così le scelte tattiche di Gennaro Gattuso: "Non escluderei che il 442 possa essere la carta vincente di Gattuso per le prossime settimane o addirittura del campionato. Se si spinge Suso a fare un po’ di sacrificio e si sfrutta Calhanoglu come seconda punta, alternandolo a Cutrone, credo che possa diventare un modulo vincente per il Milan. Cutrone largo mi sembra sacrificato, ha grande corsa e generosità ma non sacrificherei le sue doti realizzative. Lo vedrei bene accanto a Higuain in un 442 più ortodosso”