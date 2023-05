MN - Repice: "Ripercussioni Champions sul campionato? No, le competizioni sono ben scisse"

MilanNews.it

Francesco Repice, giornalista e radiocronista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MIlanNews.it.

Il ko contro l’Inter in Champions potrebbe avere ripercussioni su quel che rimane del campionato del Milan?

“No, sennò dovremmo fare lo stesso discorso per Roma, Juve e Fiorentina. E poi anche l’Inter sta lottando per entrare in Champions. Le competizioni sono ben scisse”.