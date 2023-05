MN - Repice: "Spesso ci riempiamo la bocca di paroloni su tattica e schemi, ma credo che il calcio stia andando in una direzione diversa…”

MilanNews.it

Francesco Repice, giornalista e radiocronista, ha rilasciato una intervista esclusiva a MIlanNews.it.

Per quali ragioni il Milan ha abdicato così facilmente lo scettro di campione d’Italia in favore del Napoli?

“Perché il Napoli ha avuto qualcosa in più di tutte le altre. È molto semplice. Non c’è tanto da inventare. Spesso ci riempiamo la bocca di paroloni su tattica e schemi, ma credo che il calcio stia andando in una direzione diversa…”.

Ovvero?

“Ormai giochi tre competizioni in una stagione, ogni tre giorni sei in campo. Bisogna lavorare più sulla parte atletica che su quella tattica per prevenire gli infortuni fisici. Sennò ha ragione Sarri quando dice che, per affrontare stagioni simili, devi possedere rose da 46 giocatori ciascuna”.