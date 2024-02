MN - Ricci: "Il mercato del Milan è stato intelligente. Bene il ritorno di Gabbia, Terracciano è una scommessa"

Il Milan giocherà oggi alle 18 contro il Frosinone fuori casa. I rossoneri proveranno a portare a casa i tre punti dopo il pareggio con il Bologna per riprendere la corsa in campionato, in attesa di debuttare anche in Europa League. Riguardo all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, conduttore radiofonico per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Un giudizio sul mercato del Milan?

“Secondo me la società si è mossa in maniera intelligente. Le cessioni, anche last minute, alla fine erano doverose. Gli acquisti? Bene il ritorno di Gabbia. Terraciano è forse più una scommessa, ma non lo si può già subito giudicare negativamente per il rigore contro il Bologna”.