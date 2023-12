MN - Ricci: "Ora c'è l'Europa League: non è detto che il Milan la possa vincere, ma è un obiettivo"

vedi letture

Il Milan ha battuto il Monza per 3-0 a San Siro rilanciandosi in campionato. Il momento rossonero è delicato, tra gli infortuni, l'andamento altalenante in campionato e l'eliminazione dal girone della Champions. In merito al successo del Milan contro il Monza e all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Dario Ricci, inviato per conto di Radio 24-Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

Ti ha stupito il modo in cui il Milan è stato eliminato dalla Champions?

“Alla fine, le prime due partite hanno finito per complicare tutto il percorso a livello complessivo. Ora c’è l’Europa League: non bisogna dare per scontato che il Milan la possa vincere, ma deve essere un obiettivo”.