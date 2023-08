MN - Riccio racconta Musah: "Ecco dove rende meglio al momento. Stupirà tutti per la sua cultura del lavoro"

Yunus Musah sarà, nelle prossime ore, un nuovo giocatore del Milan. Per farcelo raccontare meglio, per capire dove può giocare e come si potrà comportare in rossonero abbiamo sentito il parere di Gigi Riccio, vice di Rino Gattuso al Valencia dove ha potuto lavorare quotidianamente con il prossimo acquisto milanista.

Riccio, partiamo subito forte: dove può giocare Musah?

"Partiamo dal presupposto che i moduli canonici non esistono più, ma Yunus non occupa la posizione classica del play. La posizione nella quale si trova di più a suo agio è quella della mezzala, meglio a destra rispetto a sinistra dove ha giocato in nazionale al mondiale. Nella fase di non possesso può giocare sia come mezzo di destra, ma anche come uno dei due mediani con un centrocampo a due perché ha una struttura fisica e una gamba che gli permettono di coprire il campo molto bene. Di certo c'è dell'ottimo materiale sul quale lavorare"



Quali sono le sue qualità migliori?

"E’ dotato di un grande stappo a livello di gamba, ha capacità di ribaltare velocemente l’azione e pur non avendo grandissimi centimetri, si fa valere nei duelli aerei. Ha una grande esuberanza fisica. Non è ancora completo. È certamente un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, direi enormi vista anche l’età poiché è un 2002".

Dove deve migliorare?

"In primis tecnicamente. Soprattutto nella trasmissione dei passaggi nello stretto e nella lettura delle situazioni. Anche nella scelta dell’ultimo passaggio deve imparare a prendere le decisioni giuste. Si trova spesso in una situazione di transizione rapida, sia in parità sia in superiorità numerica e lì dovrà leggere bene la situazione e prendere le decisioni giuste. Ma sono sicuro che sotto questo aspetto della lucidità, ci lavorerà tanto con lo staff di Pioli".

"Per me sì, ma anche qui deve aumentare il numero di gol che porta. Ne fa troppo pochi per le sue caratteristiche. Ha un gran tiro dal limite. Si fa valere sotto l’aspetto della balistica, ma anche qui deve crescere. Deve portare qualche gol in più"."No, non è un Kessie secondo me. Franck sapeva riconoscere molto di più gli spazi in cui andare a ricevere il pallone e a creare superiorità numerica. A livello tecnico, dal mio punto di vista, Kessie è superiore. Dalla sua Musah ha l’età e arriverà in un ambiente dove troverà persone che lo metteranno nelle migliori condizioni per potersi migliorare. C’è tanta qualità, sotto questo punto di vista, in chi lavora a Milanello. Pioli e il suo staff hanno migliorato sempre i giocatori che hanno avuto a disposizione e mi aspetto che lo facciano anche con Yunus"."Sarà molto importante. Lui lo capisce e lo parla bene e nel periodo di adattamento alla Serie A e alle richieste di Pioli, questo sarà un fattore che gli farà bruciare qualche tappa. E poi anche l’ambiente Milan, Milanello, San Siro, sono tutte cose di grande impatto, specie per i giocatori che vengono da fuori"."Era un giocatore fondamentale, anche se il contesto era decisamente diverso rispetto a quello del Milan. Yunus ti sorprende per la voglia di lavorare che ha, per la sua serietà e anche grande allegria, che fa sempre bene in allenamento. Porta entusiasmo. Ma ha anche una grande disciplina. Gli auguro di fare molto bene".