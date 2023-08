MN - Riccio spiega il ruolo di Musah: "Si trova a suo agio come mezzala"

vedi letture

Gigi Riccio, ex vice di Gattuso al Milan che ha seguito anche al Valencia, nella scorsa stagione ha avuto modo di osservare da vicino le prestazioni di Yunus Musah, prossimo centrocampista del Milan. Le sue parole sul ruolo in campo dell'americano: "Partiamo dal presupposto che i moduli canonici non esistono più, ma Yunus non occupa la posizione classica del play. La posizione nella quale si trova di più a suo agio è quella della mezzala, meglio a destra rispetto a sinistra dove ha giocato in nazionale al mondiale. Nella fase di non possesso può giocare sia come mezzo di destra, ma anche come uno dei due mediani con un centrocampo a due perché ha una struttura fisica e una gamba che gli permettono di coprire il campo molto bene. Di certo c'è dell'ottimo materiale sul quale lavorare".

Poi una precisazione sul suo ruolo al Valencia: "Era un giocatore fondamentale, anche se il contesto era decisamente diverso rispetto a quello del Milan. Yunus ti sorprende per la voglia di lavorare che ha, per la sua serietà e anche grande allegria, che fa sempre bene in allenamento. Porta entusiasmo. Ma ha anche una grande disciplina. Gli auguro di fare molto bene".