MN - Riera su Fabregas: "Il Milan non era l'unica squadra a volerlo. Dopo ogni partita gli faceva male il cervello..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Albert Riera, ex esterno del Liverpool e della nazionale spagnola e attuale allenatore del Olimpija Ljubijana, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Fabregas al Milan nel 2008: “Io posso solo parlare di me stesso, non di Fabregas, perciò meglio chiedere a lui. Onestamente io non so quanti club gli abbiano fatto la corte ma a quei tempi Cesc era sicuramente uno dei più forti centrocampisti del mondo. Era un calciatore molto intelligente. Ed era proprio l’intelligenza la sua qualità maggiore. Dopo ogni partita gli faceva più male il cervello che le gambe (ride n.d.r). Era davvero fantastico. Il Milan non era l’unica squadra a volerlo…”