MN - Righetti: "Deve esserci la continuità nelle prestazioni e nella Roma di Fonseca è mancata"

vedi letture

Paulo Fonseca si appresta a tornare in Italia dopo il biennio vissuto alla Roma. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con Ubaldo Righetti, storico difensore giallorosso nonché opinionista e conduttore di Radio Romanista, nonché molto legato al tecnico portoghese. In esclusiva per MilanNews.it.

A livello di calcio espresso come valuta il suo percorso alla Roma?

"La sua proposta di calcio a Roma è stata affascinante e devo dire che abbiamo visto un gioco di altissimo livello. Certo, deve esserci la continuità nelle prestazioni e in quella Roma è mancata. A livello di spogliatoio ha saputo mantenere un certo equilibrio e posso assicurare, da ex calciatore, che non era semplice".

A Milano gli si chiederà lo scudetto, in risposta al titolo vinto dall'Inter

"Anche a Roma sono esigenti. Non è diverso da Milano, anzi. Ma come detto prima: l'allenatore non deve mai essere lasciato da solo. Se viene accompagnato dalla proprietà è un bene, perché se viene lasciato solo rischia molto e dura poco. A Roma è arrivato in un momento non facile ma è stato bravo a gestirla".