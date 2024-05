MN - Righetti: "Fui colpito da infarto, Fonseca si premurò in conferenza stampa di mandarmi un messaggio. Non posso che provare affetto per lui"

vedi letture

Paulo Fonseca si appresta a tornare in Italia dopo il biennio vissuto alla Roma. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato con Ubaldo Righetti, storico difensore giallorosso nonché opinionista e conduttore di Radio Romanista, nonché molto legato al tecnico portoghese. In esclusiva per MilanNews.it.

Ubaldo Righetti, Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. Avendolo ammirato per due anni a Roma come valuta questo profilo?

"Al di là dal tecnico, Fonseca è una persona equilibrata, di buon senso, non è di quelli rigidi ma fa star bene la squadra. Dal mio punto di vista lo definirei aziendalista, perché non pensa solo ed esclusivamente ai suoi interessi. Certamente avrà bisogno dell'appoggio della dirigenza e della società".

A livello umano sappiamo quanto Fonseca sia speciale per Lei

"Non posso che provare affetto nei suoi confronti perché in un momento particolare della mia vita mi è stato vicino. Fui colpito da infarto, lui si premurò in conferenza stampa di mandarmi un messaggio. Fu qualcosa che mi ha fatto enormemente piacere, perché erano parole dettate dal cuore e non furono di circostanza. In un certo senso, tra virgolette, mi ha rimesso in vita".