MN - Rimonta Derby? Scaroni ci crede: "Il Milan è capacissimo di farlo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel suo intervento alla Milano Football Week il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato anche così delle speranze di rimonta nel derby di martedì sera:

Gli obiettivi: "Sono un uomo di numeri. In budget avevamo scritto di passare il primo turno, il secondo e ora voglio battere l’Inter… mi rendo conto che non è facile, ma il calcio riserva sempre sorprese. Chi di voi avrebbe scommesso che avremmo vinto 0-4 a Napoli? Invece è successo: quando c’è una squadra unita e compatta, che ce la mette tutta, nessun obiettivo è precluso. Per questo resto fiducioso, pur dicendovi che siamo al di là delle nostre previsioni”.

Cosa si aspetta dal derby? “Ce la deve fare per forza il Milan. Dobbiamo assolutamente ribaltare il risultato. Il Milan è capacissimo di farlo. Certo, soffriamo di assenze pesanti e l’Inter è fortissima, anche con giocatori che proprio adesso sono riemersi. Ma un Milan compatto può vincere”.