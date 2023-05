MN - Rinnovo di Leao sempre più vicino: il suo avvocato ieri era a San Siro

MilanNews.it

Tanta attesa in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. Nella serata di ieri Ted Dimvula, avvocato del classe '99, era presente a San Siro per assistere alla gara di Champions fra i rossoneri e l'Inter. Il prolungamento del contratto dell'asso portoghese, che dovrebbe legarsi al Milan fino al 2028 sulla base di 7 milioni di euro netti più 2 di bonus alla firma, è sempre più vicino. A mancare, infatti, è soltanto la firma definitiva.