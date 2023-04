MN - Rinnovo Leao, Antonelli: "Mi fido di Maldini. Chi non vorrebbe Rafa?"

MilanNews.it

Roberto Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, e ha parlato così della questione legata al rinnovo di Leao: "Io mi fido di Maldini, che finora non ha sbagliato niente. Tutti criticavano la società per aver lasciato andar via Donnarumma, ma i fatti hanno dato ragione ai dirigenti rossoneri. Chi, ora come ora, non vorrebbe Leao nella propria squadra? In ogni caso, il Milan farà sicuramente la scelta giusta".