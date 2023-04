MN - Riscaldamento pre partita: boato per il Milan, bordata di fischi per il Napoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono entrate le squadre in campo per il riscaldamento pre partita. Dopo l'ovazione che San Siro ha riservato per Mike Maignan, ecco che all'entrata in campo della formazione di Stefano Pioli, lo stadio è letteralmente esploso nel coro: "Forza lotta, vincerai". Fischi assordanti nei confronti del Napoli, accolto dai circa 3000 tifosi presenti nel settore ospiti. La Curva Sud, poi, ha iniziato a intonare cori contro gli azzurri come: "Noi non siamo napoletani" e "Siete come la Juve". Atmosfera elettrica, degna di un quarto di finale di Champions League.