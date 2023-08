MN - Riscassi (Rai): "De Roon al Milan? Non è in vendita, è uno dei senatori"

Andrea Riscassi, giornalista e inviato di RaiSport al seguito dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it per fornire alcuni dettagli, aggiornamenti e commenti sulla trattativa che dovrebbe portare De Ketelaere a Bergamo e sulle voci che vorrebbero De Roon e Koopmeiners nell'orbita del Milan.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un interesse del Milan per De Roon: cosa c'è di vero?

"Credo che De Roon non sia in vendita, è uno dei capitani dell'Atalanta. Credo che non ci sia proprio prezzo per De Roon... Era andato via anni fa per poi tornare unicamente perché voleva l'Alatanta. È uno dei senatori. L'Atalanta ha molti giocatori di vendita, ma non De Roon: è uno su cui si fonda la squadra e non mi sembra possibile che se ne vada".