MN - Riscassi: "Ricordo quando Hojlund mi disse: 'All'Atalanta perdiamo e la gente ci applaude'. È un vantaggio per De Ketelaere"

Riscassi: "Ricordo quando Hojlund mi disse: 'All'Atalanta perdiamo e la gente ci applaude'. È un vantaggio per De Ketelaere"

Andrea Riscassi, giornalista e inviato di RaiSport al seguito dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it per fornire alcuni dettagli, aggiornamenti e commenti sulla trattativa che dovrebbe portare De Ketelaere a Bergamo e sulle voci che vorrebbero De Roon e Koopmeiners nell'orbita del Milan.

È chiaro che i bergamaschi credano sul ragazzo belga molto più del Milan...

"Non essendoci il contro-riscatto direi che il Milan non crede più nel ragazzo. Il Milan gli ha dato tante opportunità quest'anno... Poi è sempre un 2001: abbiamo visto, anche nel Milan stesso, casi di giocatori che sono esplosi dopo un tot di tempo. Lo sappiamo come è San Siro e come è il Milan: c'è un peso specifico diverso. Ricordo quando ho intervistato per la prima Hojlund, il quale mi disse: 'Mi stupisce che qui quando perdiamo la gente ci applaude'. E questo al Milan non può succedere perché è il Milan. Il vantaggio di De Ketelaere è che arriva in un ambiente dove ti applaudono anche quando perdi, senza la pressione che c'è al Milan dove le stanze sono piene di trofei".