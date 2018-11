MN - Rizzoli: "Il mancato secondo giallo a Benatia? Vi spiego perchè è una situazione soggettiva per l'arbitro"

Nicola Rizzoli, intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo l'incontro con gli allenatori, ha spiegato il regolamento in merito ai falli di mano, chiarendo quanto accaduto sul mancato secondo giallo a Benatia in Milan-Juventus: "Situazione soggettiva per l’arbitro. Se il direttore di gara avesse avuto la certezza che fosse un controllo di palla, l'arbitro avrebbe potuto anche il cartellino . Se invece il controllo viene reputato anticipo sull’avversario può portare solamente al rigore, come poi è successo”.