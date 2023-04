MN - Roma-Milan alle porte, Bertolucci: "Sfida equilibrata: il Milan non è favorito ma sta bene"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it esprimendosi così su Roma-Milan che si giocherà sabato: "Mancano poche giornate alla fine, le squadre in lotta per la Champions sono un bel gruppetto. Ogni partita sarà importantissima, ancor di più negli scontri diretti. Non credo che il Milan sia favorito, ma la squadra sta bene. Sembra che il momento più brutto sia alle spalle, la Champions ha dato sicurezza ma anche la Roma è in semifinale di Europa League. Si affronteranno due squadre con buoni organici. Ci sarà sicuramente equilibrio in questa bella sfida".