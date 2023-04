MN - Roma-Milan, venerdì alle 14:00 la conferenza stampa di mister Pioli

MilanNews.it

Ultimo giorno di riposo concesso da Pioli alla squadra, domani mattina si torna a Milanello per iniziare a preparare l'importantissima sfida contro la Roma di sabato all'Olimpico. Per l'occasione mister Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa venerdì 28 aprile a partire dalle ore 14:00. Sarà possibile seguire le parole del tecnico sui canali del Milan, su Milan TV e con la diretta testuale di MilanNews.it.