MN - Rorhbach (Bundesliga): "Guirassy può partire a gennaio. Occhio alla concorrenza della Premier"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega tedesco Ingo Rohrbach, che lavora come inviato sul campo per il campionato tedesco. Il giornalista ha parlato diffusamente di due allenatori come Oliver Glasner e Jesse Marsch che potrebbero essere nomi papabili per il Milan se Pioli non dovesser riuscire a mantenersi sulla panchina rossonera. Nella chiacchierata, però, Rorhbach ha commentato anche la possibilità per il Diavolo di acquistare Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda.

Le sue parole su Guirassy: "Sul suo conto girano voci da un po' di tempo anche perché lo Stoccarda è passato dal vincere lo spareggio salvezza-promozione con l'Amburgo a lottare per i primi quattro posti in campionato quest'anno. La sua crescita ed evoluzione sono merito dell'allenatore Sebastian Hoeneß che gli dà molta fiducia. Oggi ci sono tanti club sulle sue tracce e come sempre bisogna stare attenti alla concorrenza inglese. Ma uno dei più grandi club europei e italiani come il Milan ha sempre buone chance di prendere i migliori. Molto probabilmente Guirassy se ne andrà già a gennaio ma di sicuro, al più tardi in estate, non sarà più un giocatore del VFB Stuttgart."