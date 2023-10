MN - Rossin: "Musah non si è dimenticato dei suoi ex compagni del Giorgione, si è fatto sentire tutti gli anni"

Tra i calciatori rossoneri che hanno colpito di più in questo avviso di stagione, figura indubbiamente anche il neo-acquisito Yunus Musah.

A tal proposito, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Fabio Rossin, presidente del Giorgione, club dilettantistico veneto in cui militava, da giovanissimo, il centrocampista statunitense.

Qualche aneddoto riguardante il “piccolo” Musah?

“Mi hanno raccontato che era un abile… portiere! Inoltre, caratterialmente, era in sintonia con tutti i compagni. Tra l’altro è un ragazzo molto umile: ha ben chiaro da dove è partito e non si è scordato dei suoi ex compagni del Giorgione. Si è sempre fatto sentire negli anni”.