MN - Rossoneri al Melià, i convocati per la semifinale in attesa di Leao

Fonte: dal nostro inviato al Melià, Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Il Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià dove, come di consueto, si avvicinerà alla grande sfida di questa sera, la semifinale di Champions League contro l'Inter. In attesa di capire le condizioni di Rafael Leao che svolgerà un provino a metà mattina, questi sono i calciatori arrivati al ritiro rossonero e per questo convocati da Stefano Pioli:

PORTIERI

Maignan

Mirante

DIFENSORI

Theo

Calabria

Tomori

Kjaer

Thiaw

Kalulu

Gabbia

Ballo-Tourè

CENTROCAMPISTI

Tonali

Bennacer

Krunic

Pobega

Saelemaekers

ATTACCANTI

Giroud

Brahim Diaz

Messias

Origi

De Ketelaere

Rebic