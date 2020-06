MN - Rovera: "Il PSG ha un grande portiere come Navas, non investirà per Donnarumma"

Simone Rovera, giornalista di RMC Sport, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI L'ARTICOLO COMPLETO) e, in ottica Donnarumma, ha fatto il punto sulla situazione della porta in casa PSG: "Il club si trova per la prima volta nell'era Qatar con un grande portiere di fama internazionale con un palmares enorme, allo stesso tempo capace di fare prestazioni di elevatissima qualità. Non dico che è il primo portiere bravo che ha avuto il PSG, perché Sirigu ha fatto delle cose eccellenti, ma Keylor Navas ha vinto tre Champions ed era il portiere titolare del Real Madrid. E' stato uno dei migliori acquisti della scorsa stagione, quindi in questo momento, nonostante l'età del giocatore, il PSG si trova in mani sicure. Che Donnarumma possa essere un'opzione in futuro sì, che il PSG in questo momento con la situazione attuale vada ad investire una cifra importante per strapparlo al Milan... Servono investimenti di un certo tipo. Forse in scadenza può diventare un'ipotesi un po' più ghiotta, oggi non mi sembra una priorità, fermo restando che a Leonardo il giocatore sicuramente piace e che il PSG continua a seguire".